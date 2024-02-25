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25.02.2024  08:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині у вогні загинула жінка, а окупанти знищили ферму

Оперативна обстановка по Харківщині на 25 лютого від ДСНС.


На Харківщині у вогні загинула жінка, а окупанти знищили ферму
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 24 по 25 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:
  • 12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
  • 3 – на перевірку після обстрілу;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
 
24 лютого російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів'я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м. Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх в іншу господарчу будівлю. Понад два десятки свиней загинуло. Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає. 
 
Побутова пожежа, що сталася в Харківському районі області забрала життя людини. 
О 20:32 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, село Козача Лопань. До місця виклику направлено рятувальників 2-х оперативних відділень. На момент їх прибуття горіли 2 кімнати та ганок в житловому будинку на площі 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 53-річної жінки. О 21:29 відбулась локалізація вогню, о 23:11 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 22 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 лютого.
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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