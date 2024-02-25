25.02.2024 08:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині у вогні загинула жінка, а окупанти знищили ферму

Оперативна обстановка по Харківщині на 25 лютого від ДСНС.



На Харківщині у вогні загинула жінка, а окупанти знищили ферму



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 24 по 25 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

3 – на перевірку після обстрілу;

7 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

24 лютого російські війська здійснили черговий удар по території фермерського господарства с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів'я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м. Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх в іншу господарчу будівлю. Понад два десятки свиней загинуло. Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає.

Побутова пожежа, що сталася в Харківському районі області забрала життя людини.

О 20:32 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою: Харківська область, Харківський район, село Козача Лопань. До місця виклику направлено рятувальників 2-х оперативних відділень. На момент їх прибуття горіли 2 кімнати та ганок в житловому будинку на площі 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 53-річної жінки. О 21:29 відбулась локалізація вогню, о 23:11 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 22 одиниці вибухонебезпечних предметів.