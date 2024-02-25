25.02.2024 08:02 Дмитро Колонєй
Ворог зміцнює кордон та руйнує з артилерії селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Авіаударів зазнав населений пунки Іванівка Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
-
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
-
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0