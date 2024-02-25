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25.02.2024  08:02   Дмитро Колонєй

Ворог зміцнює кордон та руйнує з артилерії селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за даними Генштабу ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Авіаударів зазнав населений пунки Іванівка Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  
Нагадаємр, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 лютого 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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