01.02.2024 15:31 Дмитро Колонєй
На Харківщині дебошир напав із сокирою на людину (відео)
Зарештовано чоловіка, який ледь не зарубав людину на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 35-річний чоловік під час сварки із знайомим 5 січня 2024 року в одному з магазинів у м. Лозова образився на слова опонента, пішов, та за декілька хвилин повернувся з сокирою.
Він напав на свого «кривдника» і став бити його сокирою, зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував.
Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження.
30 січня цього року 35-річному лозівчанину оголошено підозру. За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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