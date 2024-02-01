На Харківщині дебошир напав із сокирою на людину (відео)

01.02.2024 15:31 Дмитро Колонєй

Зарештовано чоловіка, який ледь не зарубав людину на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 35-річний чоловік під час сварки із знайомим 5 січня 2024 року в одному з магазинів у м. Лозова образився на слова опонента, пішов, та за декілька хвилин повернувся з сокирою.

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Він напав на свого «кривдника» і став бити його сокирою, зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував.

Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження.

30 січня цього року 35-річному лозівчанину оголошено підозру. За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.