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01.02.2024  15:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині дебошир напав із сокирою на людину (відео)

Зарештовано чоловіка, який ледь не зарубав людину на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 35-річний чоловік під час сварки із знайомим 5 січня 2024 року в одному з магазинів у м. Лозова образився на слова опонента, пішов, та за декілька хвилин повернувся з сокирою.
 
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Він напав на свого «кривдника» і став бити його сокирою, зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував. 
 
Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження.  
 
30 січня цього року 35-річному лозівчанину оголошено підозру. За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 

 

Тэги:  кримінал дебош
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