01.02.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині двом наркозбувачам повідомили про підозру

У зловмисників вилучені близько 80 розфасованих згортків особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Встановлено, що 24-річний чоловік та 21-річна жінка приїхали до міста Красноград, аби зробити закладки психотропів. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду правоохоронці вилучили у них близько 80 розфасованих згортків особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Судом їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою строком на 60 діб.

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