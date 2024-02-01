01.02.2024 14:55 Віталій Хінєвіч
На Харківщині двом наркозбувачам повідомили про підозру
У зловмисників вилучені близько 80 розфасованих згортків особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Встановлено, що 24-річний чоловік та 21-річна жінка приїхали до міста Красноград, аби зробити закладки психотропів. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду правоохоронці вилучили у них близько 80 розфасованих згортків особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Судом їм обрано запобіжні заходи тримання під вартою строком на 60 діб.
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