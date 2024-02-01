01.02.2024 09:40 Віталій Хінєвіч
У ДТП на Харківщині постраждали діти
Минулої доби на території області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.
30 січня на автошляху "Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка", поблизу міста Балаклія 75-річний водій "ВАЗ-2106" здійснював поворот з головної дороги на другорядну. В цей час позаду рухався автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням 36-річного чоловіка, який при обгоні "ВАЗ" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з ним.
Внаслідок ДТП постраждали водій "ВАЗ-2106" та його 69-річна дружина. Також травми отримали четверо пасажирів «Mercedes» - 17-річна дівчина, 7-річний хлопець, 33 і 28-річні жінки. Слідчими відкрито кримінальне провадження.
Також за добу поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
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