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01.02.2024  09:40   Віталій Хінєвіч

У ДТП на Харківщині постраждали діти

Минулої доби на території області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
30 січня на автошляху  "Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка", поблизу міста Балаклія 75-річний водій "ВАЗ-2106" здійснював поворот з головної дороги на другорядну. В цей час позаду рухався автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням 36-річного чоловіка, який при обгоні "ВАЗ" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з ним.
 
Внаслідок ДТП постраждали водій "ВАЗ-2106" та його 69-річна дружина. Також травми отримали четверо пасажирів «Mercedes» - 17-річна дівчина, 7-річний хлопець, 33 і 28-річні жінки. Слідчими відкрито кримінальне провадження. 
 
Також за добу поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники гасили пожежу та евакуювали людей через обстріли.
 
Тэги:  дтп, харків
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