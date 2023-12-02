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02.12.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

Харків'янин у примусовому порядку сплатив 41 тисячу гривень боргу за аліментами

Його права обмежили, а банківські рахунки арештували: чоловіка, який вчасно та добровільно не повернув грошовий борг, у примусовому порядку змусили виконати фінансове зобов’язання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
“У Харківському відділі державної виконавчої служби Харківського району Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції закрили провадження, в якому батько завинив майже 41 тисячу гривень аліментних коштів. Заборгованість утворилась через нерегулярні виплати, які згідно з рішенням суду мали здійснюватися щомісячно та у розмірі 1/4 частини від всієї суми доходів”, – розповіла Ірина СВИСТУН, начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 
Головним переконуючим фактором для чоловіка у погашенні заборгованості стали винесені правниками юстиції санкційні постанови. Стикнувшись з наслідками, котрі суттєво впливають на буденне життя, містянин повернув дитині кошти у повному обсязі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові сплатив понад 370 тисяч гривень боргу за аліментами.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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