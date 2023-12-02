02.12.2023 09:36
У Харкові відбулася акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (фото)
1 грудня у Харкові до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відбулася інформаційно-профілактична акція «Не нехтуй профілактикою та лікуванням ВІЛ під час війни!».
На площі Свободи в Харкові фахівці та волонтери БО "Харківський благодійний фонд "Парус", Медичний наркологічний центр у Харкові «Альтернатива», МЦ "Інновація" розповсюджували серед перехожих інформаційні матеріали з теми ВІЛ/СНІДу, презервативи та інформували про важливість збереження здоров’я та важливість індивідуальних заходів профілактики, повідомляє РЕДПОСТ
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На локації працювала мобільна амбулаторія, де проводилося анонімне безкоштовне консультування та тестування швидкими тестами на ВІЛ.
Локації з інформаційними майданчиками також були розташовані в районних містах Лозова, Нова Водолага, Балаклея і, навіть, в Куп'янську (на території закладу охорони здоров'я).
За дві години проведення акції близько 200 людей з числа загального населення (115 – в Харкові, 85 – в районах області) отримали інформацію, презервативи. Було залучено до тестування на ВІЛ і отримали результат 27 людей.
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