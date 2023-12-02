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02.12.2023  09:36   

У Харкові відбулася акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (фото)

1 грудня у Харкові до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відбулася інформаційно-профілактична акція «Не нехтуй профілактикою та лікуванням ВІЛ під час війни!».

Харків, СНІД

На площі Свободи в Харкові фахівці та волонтери БО "Харківський благодійний фонд "Парус", Медичний наркологічний центр у Харкові «Альтернатива», МЦ "Інновація"  розповсюджували серед перехожих інформаційні матеріали з теми ВІЛ/СНІДу, презервативи та  інформували про важливість збереження здоров’я та важливість індивідуальних заходів профілактики, повідомляє РЕДПОСТ
 
На локації працювала мобільна амбулаторія, де проводилося анонімне безкоштовне консультування та тестування швидкими тестами на ВІЛ. 
 
Локації з інформаційними майданчиками також були розташовані в районних містах Лозова, Нова Водолага, Балаклея і, навіть, в Куп'янську (на території закладу охорони здоров'я). 
 
За дві години проведення акції близько 200 людей з числа загального населення (115 – в Харкові, 85 – в районах області) отримали інформацію, презервативи. Було залучено до тестування на ВІЛ і отримали результат 27 людей. 

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Тэги:  харків, снід
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