02.12.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами за добу виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 1 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,4 га території, з них 1094 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 3,8 км ліній електропередач, 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 67 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4189 га території, 289,1 км автомобільних доріг, 2944 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 85 тис. 467 вибухонебезпечних предметів.

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