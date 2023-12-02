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02.12.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила про затримку в дорозі деяких поїздів

На Львівщині через снігопад знеструмлено понад 300 населених пунктів, але поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Скасованих рейсів немає, передає РЕДПОСТ .

 
Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин:
 
  • №17/18 Харків — Ужгород (+1:47)
  • №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)
  • №35/36 Одеса — Перемишль (+1:17)
  • №53/54 Київ — Перемишль (+1:17)
  • №7/8 Київ — Чернівці (+0:53)
  • №715/716 Перемишль — Київ (+0:53)
  • №95/96 Київ — Рахів (+0:47)
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36)
  • №29/30 Київ — Ужгород (+0:35)
Слідкувати за рейсами можна на порталі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на ранок 1 грудня у Харкові почався зі снігопаду. 1648 робітників КП “Харківблагоустрій” вийшли на боротьбу зі снігом.
 
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, поїзд
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