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02.12.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Переховувався у хостелі: на Харківщині розшукали зниклого підлітка

1 грудня в поліцію надійшло повідомлення від жінки про зникнення сина. На пошуки дитини був залучений особовий склад Чугуївського районного управління поліції, передає РЕДПОСТ .

 
Зранку  наступного дня оперативники спільно з ювеналами знайшли хлопця в одному з хостелів Харкова. У хлопця був квиток на потяг до Києва.
 
Хлопець розказав поліцейським, що співмешканець матері постійно на нього кричить та може вдарити, тому він не хоче повертатися додому. Поліцейські відвідали родину школяра, щоб з’ясувати усі обставини події.
 
Вирішується питання щодо притягнення 47-річного чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
За словами начальника ювенальної превенції Чугуївського райуправління Олександра Чигрінова, родина буде знаходитися під пильною увагою поліції та соціальних служб. Поліція вживає усіх можливих заходів задля забезпечення безпеки дітей та стоїть на захисті їх прав.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин у примусовому порядку сплатив 41 тисячу гривень боргу за аліментами.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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