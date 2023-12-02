02.12.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Поліцейські Харківщини упродовж минулої доби оперативно опрацювали 784 виклики

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4250 транспортних засобів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 осіб.

Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми.

Поліцейські викрили 2 водіїв, який керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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