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02.12.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Поліцейські Харківщини упродовж минулої доби оперативно опрацювали 784 виклики

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4250 транспортних засобів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 осіб.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми.
 
Поліцейські викрили 2 водіїв, який керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
Про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 грудня в поліцію надійшло повідомлення від жінки про зникнення сина. 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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