16.10.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт смачної яблучної граноли
Гранола буде духмяною та корисною основою для смачного сніданку, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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1 1/2 склянки несолодкого яблучного соку;
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6 яблук очищених і нарізаних великими кубиками;
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1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
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1/2 склянки родзинок;
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1/2 склянки цукру;
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1 чайна ложка меленої кориці;
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1/4 чайної ложки свіжотертого мускатного горіха;
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3 столові ложки цільнозернового борошна;
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2 чашки граноли;
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1/3 склянки несолоного вершкового масла.
Крок 1
Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть форму для випікання олією.
Крок 2
У невеликій каструлі на середньому вогні варіть яблучний сік протягом 10-15 хвилин або поки не зменшиться вдвічі. Зніміть з вогню, щоб охолов.
Крок 3
У великій мисці змішайте яблука з яблучним соком, лимонним соком, родзинками, цукром, корицею та мускатним горіхом, перемішайте, щоб з’єднати. Розкладіть начинку в підготовлену форму.
Крок 4
У середній мисці виделкою змішайте борошно, гранолу та розм’якшене вершкове масло, доки суміш не з’єднається. Рівномірно посипте начинку. Випікайте приблизно 45 хвилин, поки начинка не стане твердою, хрусткою і злегка підрум’яниться.
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