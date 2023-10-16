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16.10.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачної яблучної граноли

Гранола буде духмяною та корисною основою для смачного сніданку, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
  • 1 1/2 склянки несолодкого яблучного соку;
  • 6 яблук очищених і нарізаних великими кубиками;
  • 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
  • 1/2 склянки родзинок;
  • 1/2 склянки цукру;
  • 1 чайна ложка меленої кориці;
  • 1/4 чайної ложки свіжотертого мускатного горіха;
  • 3 столові ложки цільнозернового борошна;
  • 2 чашки граноли;
  • 1/3 склянки несолоного вершкового масла.

Крок 1

Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть форму для випікання олією.

Крок 2

У невеликій каструлі на середньому вогні варіть яблучний сік протягом 10-15 хвилин або поки не зменшиться вдвічі. Зніміть з вогню, щоб охолов.

Крок 3

У великій мисці змішайте яблука з яблучним соком, лимонним соком, родзинками, цукром, корицею та мускатним горіхом, перемішайте, щоб з’єднати. Розкладіть начинку в підготовлену форму.

Крок 4

У середній мисці виделкою змішайте борошно, гранолу та розм’якшене вершкове масло, доки суміш не з’єднається. Рівномірно посипте начинку. Випікайте приблизно 45 хвилин, поки начинка не стане твердою, хрусткою і злегка підрум’яниться.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати духмяну грибну аджику на зиму.
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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