16.10.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачної яблучної граноли

Гранола буде духмяною та корисною основою для смачного сніданку, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

1 1/2 склянки несолодкого яблучного соку;

6 яблук очищених і нарізаних великими кубиками;

1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

1/2 склянки родзинок;

1/2 склянки цукру;

1 чайна ложка меленої кориці;

1/4 чайної ложки свіжотертого мускатного горіха;

3 столові ложки цільнозернового борошна;

2 чашки граноли;

1/3 склянки несолоного вершкового масла.

Крок 1

Розігрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть форму для випікання олією.

Крок 2

У невеликій каструлі на середньому вогні варіть яблучний сік протягом 10-15 хвилин або поки не зменшиться вдвічі. Зніміть з вогню, щоб охолов.

Крок 3

У великій мисці змішайте яблука з яблучним соком, лимонним соком, родзинками, цукром, корицею та мускатним горіхом, перемішайте, щоб з’єднати. Розкладіть начинку в підготовлену форму.

Крок 4

У середній мисці виделкою змішайте борошно, гранолу та розм’якшене вершкове масло, доки суміш не з’єднається. Рівномірно посипте начинку. Випікайте приблизно 45 хвилин, поки начинка не стане твердою, хрусткою і злегка підрум’яниться.