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16.10.2023  20:50   Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності грипом та ГРВІ в Харківській області

Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 41 тижні (9 – 15 жовтня) в області захворіло на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 2910 осіб, з них 1122 (38,6%) діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 37,4%.
 
Показник захворюваності становить 111,15 на 100 тис. населення, та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 185 осіб, з них 67 дітей (36,2%).
 
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Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 394,3 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському районі (81,83 на 100 тис. населення).
 
Методом ПЛР обстежено 467 осіб, з них у 39 (8,4%) виявлено вірус SARS-CoV-2.
 
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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