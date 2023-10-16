16.10.2023 20:50 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності грипом та ГРВІ в Харківській області

Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 41 тижні (9 – 15 жовтня) в області захворіло на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 2910 осіб, з них 1122 (38,6%) діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 37,4%.

Показник захворюваності становить 111,15 на 100 тис. населення, та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 185 осіб, з них 67 дітей (36,2%).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 394,3 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському районі (81,83 на 100 тис. населення).

Методом ПЛР обстежено 467 осіб, з них у 39 (8,4%) виявлено вірус SARS-CoV-2.