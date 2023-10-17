Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

Дощ вщухне до ранку, і протягом дня не передбачається жодних інших опадів. День та вечір у Харкові обіцяють бути ясними та безхмарними.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, вночі 15–20 м/с; вдень 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 6–8° тепла.
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Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Дощ вщухне до ранку, і протягом дня не передбачається жодних інших опадів. День та вечір у Харкові обіцяють бути ясними та безхмарними.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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