17.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 жовтня

Дощ вщухне до ранку, і протягом дня не передбачається жодних інших опадів. День та вечір у Харкові обіцяють бути ясними та безхмарними.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вночі 15–20 м/с; вдень 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 6–8° тепла.

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Народні прикмети

З цього часу посилюється холод.

Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше увійде у свої права зима; а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу.

Кінь пирхає — до тепла, хропе — до негоди.

Якщо вночі заморозки, то зима встановиться в листопаді.

Білка змінила колір шубки — до сильних холодів.