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23.09.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного фруктового сорбету

Цей освіжаючий сорбет готується за кілька хвилин і підходить для багатьох видів фруктів, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знаходяться такі інгредієнти:
  • 500 г фруктів, таких як нарізана кубиками диня або медова диня, полуниця, чорниця, ожина або малина; кісточкові фрукти, такі як сливи, персики, абрикоси або нектарини ;
  • 150 г цукрового піску;
  • 85 г цукрового сиропу;
  • 1/8 чайної ложки дрібної солі;
  • дрібно натерта цедра та сік 1 лайма або лимона.
 

Крок 1

У блендері змішайте фрукти, цукор, цукровий сироп, сіль і цедру та/або сік, якщо використовуєте, і перемішайте до однорідності. Якщо необхідно, наприклад, з ягодами з кісточками, процідіть основу сорбету через дрібне сито в 4-стаканну ємність. Накрийте кришкою та поставте в холодильник до повного охолодження, принаймні на 3 години, а краще на ніч.

Крок 2

Перелийте охолоджену основу в мороженицю та заморозьте згідно з інструкціями виробника (помістіть контейнер, який ви використовували для охолодження основи, у морозильну камеру). Коли сорбет досягне потрібної консистенції, перемістіть його в охолоджену ємність і заморозьте до застигання. бажаної консистенції. Сорбет зберігатиметься в замороженому стані до 1 тижня.

Крок 3

Перед подачею дайте сорбету постояти принаймні 1 хвилину та максимум 5 хвилин на столі, щоб розм’якшити.
 
ПРИМІТКИ: Вага фруктів буде різною залежно від вмісту вологи, тому вимірювання об’ємом або чашками буде надійнішим.
 
Для сорбетів із дині, медової роси або ягід можна додати дрібно натерту цедру 1 лайма та свіжий сік лайма за смаком (почніть з 1/2 чайної ложки та за бажанням додайте більше); для кісточкових фруктів додайте лимонний сік (почніть з 1/2 чайної ложки і за бажанням додайте більше).
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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