23.09.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного фруктового сорбету

Цей освіжаючий сорбет готується за кілька хвилин і підходить для багатьох видів фруктів, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знаходяться такі інгредієнти:

500 г фруктів, таких як нарізана кубиками диня або медова диня, полуниця, чорниця, ожина або малина; кісточкові фрукти, такі як сливи, персики, абрикоси або нектарини ;

150 г цукрового піску;

85 г цукрового сиропу;

1/8 чайної ложки дрібної солі;

дрібно натерта цедра та сік 1 лайма або лимона.

Крок 1

У блендері змішайте фрукти, цукор, цукровий сироп, сіль і цедру та/або сік, якщо використовуєте, і перемішайте до однорідності. Якщо необхідно, наприклад, з ягодами з кісточками, процідіть основу сорбету через дрібне сито в 4-стаканну ємність. Накрийте кришкою та поставте в холодильник до повного охолодження, принаймні на 3 години, а краще на ніч.

Крок 2

Перелийте охолоджену основу в мороженицю та заморозьте згідно з інструкціями виробника (помістіть контейнер, який ви використовували для охолодження основи, у морозильну камеру). Коли сорбет досягне потрібної консистенції, перемістіть його в охолоджену ємність і заморозьте до застигання. бажаної консистенції. Сорбет зберігатиметься в замороженому стані до 1 тижня.

Крок 3

Перед подачею дайте сорбету постояти принаймні 1 хвилину та максимум 5 хвилин на столі, щоб розм’якшити.

ПРИМІТКИ: Вага фруктів буде різною залежно від вмісту вологи, тому вимірювання об’ємом або чашками буде надійнішим.

Для сорбетів із дині, медової роси або ягід можна додати дрібно натерту цедру 1 лайма та свіжий сік лайма за смаком (почніть з 1/2 чайної ложки та за бажанням додайте більше); для кісточкових фруктів додайте лимонний сік (почніть з 1/2 чайної ложки і за бажанням додайте більше).