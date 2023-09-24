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24.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

 

24 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі +10–15° тепла, вдень +23–28°.

Народні прикмети

  • З цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня.
  • Наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь.
  • Цього дня бувають останні грози перед початком зими.
  • Багатий урожай грибів у лісі обіцяє снігову зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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