Прогноз погоди у Харкові на 24 вересня

У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі +10–15° тепла, вдень +23–28°.
За прогнозом астрологів, день емоційний, тому не зовсім підходить для бізнесу та всього, що пов'язано з фінансами. Не найкращий час для шопінгу.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Щороку четвертої неділі вересня в Україні за традицією відзначається День машинобудівника.
влажность:
давление:
ветер: