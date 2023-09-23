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23.09.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали пнаселені пункти: Уди, Мороховець, Нескучне, Бударки, Тополі Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема,  Берестове, Масютівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожий обстріл у Харківській області виникла пожежа.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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