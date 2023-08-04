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04.08.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Не чекайте популярний харківський трамвай на «Залютине» зранку у суботу

Про зміни у русі харківського транспорту розповіли у Департаменті інфраструктури.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури,через ремонт трамвайної колії з 9:00 до 16:00 5 серпня 2023 року припиниться рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях  між вулицею Євгена Котляра та розворотним колом «Залютине», що п.
 

Трамвай №3 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що маршрут двох харківських автобусів змінено до осені.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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