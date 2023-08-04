04.08.2023 18:50 Дмитро Колонєй
На Харківщині начальниця сектору поліції перейшла на бік ворога, стала громадянкою РФ та втекла
Оголошено підозру колишній поліцейській Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська начальниця режимно-секретного сектору Куп’янського райвідділу поліції перейшла на бік ворога:
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обійняла посаду «и. о начальника отделения по работе с личным составом» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
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приймала та оформлювала документи від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі;
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проводили співбесіди із кандидатами;
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комплектувала їх особові справи;
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формувала списки особового складу;
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проводила заняття з вивчення законодавства РФ;
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складала табелі обліку робочого часу тощо;
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зайняла посаду «начальника отделения кадров»;
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за службу на ворога отримувала щомісячно 70 тисяч російських рублів;
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наприкінці серпня 2022 року за власним бажанням отримала паспорт громадянина РФ.
Перед деокупацією Харківщині жінка втекла на територію держави-агресора. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
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