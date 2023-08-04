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04.08.2023  18:50   Дмитро Колонєй

На Харківщині начальниця сектору поліції перейшла на бік ворога, стала громадянкою РФ та втекла

Оголошено підозру колишній поліцейській Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації  Куп’янська начальниця режимно-секретного сектору Куп’янського райвідділу поліції перейшла на бік ворога:
 
  • обійняла посаду «и. о начальника отделения по работе с личным составом» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»;
  • приймала та оформлювала документи від кандидатів для добору на службу у вказаному незаконному правоохоронному органі;
  • проводили співбесіди із кандидатами;
  • комплектувала їх особові справи;
  • формувала списки особового складу;
  • проводила заняття з вивчення законодавства РФ;
  • складала табелі обліку робочого часу тощо;
  • зайняла посаду «начальника отделения кадров»;
  • за службу на ворога отримувала щомісячно 70 тисяч російських рублів;
  • наприкінці серпня 2022 року за власним бажанням отримала паспорт громадянина РФ.
 
Перед деокупацією Харківщині жінка втекла на територію держави-агресора. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що засуджено харківського антимайданівця, який закликав до створення "ХНР".

 

Тэги:  колаборант, зрада, харків
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