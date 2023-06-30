30.06.2023 18:00 Дмитро Колонєй

В Україні почали падати ціни на цибулю

Дешевшає ріпчаста цибуля нового врожаю.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, дешевша ріпчаста цибуля нового врожаю. Наразі виробники відвантажують овоч по 28-36 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причини падіння цін на цибулю

нормалізація погодних умов,

більшості фермерів південних областей приступити до активних збиральних робіт.

попит на цибулю, як і раніше, утримується на досить низькому рівні.

Фахівці зазначають, що зараз рання цибуля в Україні коштує в середньому на 77% дорожче, ніж наприкінці червня 2022 року. У липні ціни на овоч продовжуватимуть падати. Через невисоку торговельну активність українські фермери змушені переглядати відпускні ціни на цибулю фактично щодня.

Молода цибуля у супермаркетах впала у ціні в середньому з 59,93 грн за кг. у травні до 47,83 грн за кг. на кінець червня 2023 року Трохи знизився в ціні і ріпчаста цибуля - з 60,72 до 59,90 грн за кг.

У порівнянні з минулим роком, цибуля в Україні коштує на 77% дорожче. Інші сезонні овочі цього літа також коштують дорожче, ніж роками раніше. Найбільше в ціні виросли картопля, капуста, огірки та помідори.