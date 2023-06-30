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30.06.2023  18:00   Дмитро Колонєй

В Україні почали падати ціни на цибулю

Дешевшає ріпчаста цибуля нового врожаю.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, дешевша ріпчаста цибуля нового врожаю. Наразі виробники відвантажують овоч по 28-36 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
 

Причини падіння цін на цибулю

 
  • нормалізація погодних умов,
  • більшості фермерів південних областей приступити до активних збиральних робіт.
  • попит на цибулю, як і раніше, утримується на досить низькому рівні.
 
Фахівці зазначають, що зараз рання цибуля в Україні коштує в середньому на 77% дорожче, ніж наприкінці червня 2022 року. У липні ціни на овоч продовжуватимуть падати. Через невисоку торговельну активність українські фермери змушені переглядати відпускні ціни на цибулю фактично щодня.
 
Молода цибуля у супермаркетах впала у ціні в середньому з 59,93 грн за кг. у травні до 47,83 грн за кг. на кінець червня 2023 року Трохи знизився в ціні і ріпчаста цибуля - з 60,72 до 59,90 грн за кг.
 
У порівнянні з минулим роком, цибуля в Україні коштує на 77% дорожче. Інші сезонні овочі цього літа також коштують дорожче, ніж роками раніше. Найбільше в ціні виросли картопля, капуста, огірки та помідори.
 
Источник:   Today
 Тэги:  прогноз, ціни, цибуля, падіння
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