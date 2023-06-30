    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківській області продовжуються роботи над відновленням доріг
30.06.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжуються роботи над відновленням доріг

На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Задля безпечного та безперебійного проїзду транспортних засобів на час проведення аварійних робіт, поруч  із штучною спорудою, підрядні організації влаштовують технологічний переїзд. 
 
Проводяться роботи з влаштування шару покриття за допомогою асфальтобетонної суміші.Також проводяться інші роботи: 
 
  • поновлення горизонтальної дорожньої розмітки; 
  • ямковий ремонт струменевим методом; 
  • ремонт бар‘єрного огородження; 
  • ремонт автопавільйону.
До робіт залучено 16 бригад.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків посів другу сходинку в Україні як майбутній економічний, політичний, транспортний і військовий центр оборони.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Суспільство У Харкові проходять майстер-класи з вуличних культур (фото)   30.06 Дороги та транспорт Дорожники провели роботи на семи вулицях та проспектах Харкова 30.06 Надзвичайні події Ділок протизаконно користувався ділянкою землі вартістю у десятки мільйонів на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 