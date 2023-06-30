30.06.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжуються роботи над відновленням доріг

На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Задля безпечного та безперебійного проїзду транспортних засобів на час проведення аварійних робіт, поруч із штучною спорудою, підрядні організації влаштовують технологічний переїзд.

Проводяться роботи з влаштування шару покриття за допомогою асфальтобетонної суміші.Також проводяться інші роботи:

поновлення горизонтальної дорожньої розмітки;

ямковий ремонт струменевим методом;

ремонт бар‘єрного огородження;

ремонт автопавільйону.

До робіт залучено 16 бригад.