У Харківській області продовжуються роботи над відновленням доріг

На автомобільній дорозі М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, в межах Красноградського району, на штучній споруді дорожники працюють над заміною аварійного деформаційного шва.
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Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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