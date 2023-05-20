20.05.2023 17:31 Дмитро Колонєй
В Україні зростають ціни на сало та свинину
Супермаркети оновили вартість м'ясних продуктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Тoday, в Україні зросли ціни на м'ясо. Найбільше подорожчали свинина та сало. За місяць вартість цих м'ясних продуктів зросла на понад 10 гривень.
Свинина
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Грудинки зросла з 181,65 грн/кг до 185,50 грн/кг;
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Лопатка подорожчала з 183,64 грн/кг до 185,07 грн/кг;
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Підчеревки зросла з 176,67 грн/кг до 182,21 грн/кг;
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Ребра подорожчали з 177,19 грн/кг до 177,49 грн/кг;
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Шашлик – з 191,66 грн/кг до 196,26 грн/кг;
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Ошийок з 233,67 грн до, в середньому, 244,77 грн за кг.
Сало
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Вартість домашнього сала у супермаркетах за місяць зросла на 5 гривень. з 180,33 грн в квітні до 185,00 грн;
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Солоне сало подешевшало з 261,27 грн/кг у квітні до 256,30 грн/кг у травні.
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