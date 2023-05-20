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20.05.2023  17:31   Дмитро Колонєй

В Україні зростають ціни на сало та свинину

Супермаркети оновили вартість м'ясних продуктів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Тoday, в Україні  зросли ціни на м'ясо. Найбільше подорожчали свинина та сало. За місяць вартість цих м'ясних продуктів зросла на понад 10 гривень. 
 

Свинина

 
  • Грудинки зросла з 181,65 грн/кг до 185,50 грн/кг;
  • Лопатка подорожчала з 183,64 грн/кг до 185,07 грн/кг;
  • Підчеревки зросла з 176,67 грн/кг до 182,21 грн/кг;
  • Ребра подорожчали з 177,19 грн/кг до 177,49 грн/кг;
  • Шашлик – з 191,66 грн/кг до 196,26 грн/кг;
  • Ошийок з 233,67 грн до, в середньому, 244,77 грн за кг.

Сало

  • Вартість домашнього сала у супермаркетах за місяць зросла на 5 гривень. з 180,33 грн в квітні до 185,00 грн;
  • Солоне сало подешевшало з 261,27 грн/кг у квітні до 256,30 грн/кг у травні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зростання цін на хліб.
 

 


Источник:   Тoday
 Тэги:  ціни, сало, м'ясо, свинина
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