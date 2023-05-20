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20.05.2023  18:06   Василь Голосний

У Центральному парку Харкова завершують ремонт чаші озера (фото)

На озері в Центральному парку триває завершувальний етап оновлювальних робіт. Вперше за 10 років тут виконали капітальний ремонт, повністю замінивши горизонтальний конструктив водойми.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Старим опорним конструкціям набережної вже більше десятиліття, дерево почало гнити. Тому встановлення нових стало необхідністю, повідомляє РЕДПОСТ.
 
"Це дубові бруси, які встановлюють по периметру озера. До нього прикручують дубові колоди, які триматимуть каркас нашого озера ще 10-20 років" - розповідає прес-секретар Центрального парку Андрій Кравченко.
 
Ремонтні роботи тривали з кінця березня. За цей час воду злили, дно почистили, перевірили, залатали сліди прильотів, полагодили зламані деталі обладнання.

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Тэги:  харків, центральний парк, озеро, ремонт
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