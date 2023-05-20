У Центральному парку Харкова завершують ремонт чаші озера (фото)

На озері в Центральному парку триває завершувальний етап оновлювальних робіт. Вперше за 10 років тут виконали капітальний ремонт, повністю замінивши горизонтальний конструктив водойми.
На перший план вийде прагнення порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в третью суботу травня в Україні відзначають День науки.
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