20.05.2023 11:37 Дмитро Колонєй

Виплат не буде: у пенсійному фонді спростували фейк

У мережі набула розголосу інформація про нову грошову виплату.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Трибун, серед українців почала ширитися інфомація про грошову виплату, яку можна отримати з 1 травня 2023 року в сумі 3 700 грн. Про це повідомляють Якщо перейти за посиланням, яке прикріплене до повідомлення про виплату,, то людина потрапляє не на сайт соцвиплат чи допомоги, а на Telegram-канал "Адвокат Мілер".

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В одному з повідомлень каналу Мілера знаходимо інформацію про нову допомогу від держави.

"Із 1 травня українці матимуть змогу отримати нову державну підтримку. Щоб одержати цю фінансову допомогу, необхідно звернутися до представників Пенсійного фонду. Ця підтримка спрямована на тих, хто перебуває в скрутному становищі, зокрема, ВПО", – пише Мілер.

Якщо перейти за ще одним посиланням у повідомленні Мілера, виявляється, що йдеться про субсидії на неопалювальний сезон 2023. ,

У матеріалі надається інформація стосовно оформлення субсидій на сезон, що не опалюється, і куди звернутися для призначення виплат.

Проте у Пенсійному фонді, на який посилаються автори матеріалу, ніде не фігурує виплата у 3 700 грн.

За словами працівників ПФУ, нової допомоги для українців у 3700 грн з 1 травня немає та не було.

"Жодних законодавчих актів з приводу такої виплати Пенсійний фонд не отримував, тому інформація не правдива", – додали в установі.

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