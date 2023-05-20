20.05.2023 11:37 Дмитро Колонєй
Виплат не буде: у пенсійному фонді спростували фейк
У мережі набула розголосу інформація про нову грошову виплату.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Трибун, серед українців почала ширитися інфомація про грошову виплату, яку можна отримати з 1 травня 2023 року в сумі 3 700 грн. Про це повідомляють Якщо перейти за посиланням, яке прикріплене до повідомлення про виплату,, то людина потрапляє не на сайт соцвиплат чи допомоги, а на Telegram-канал "Адвокат Мілер".
В одному з повідомлень каналу Мілера знаходимо інформацію про нову допомогу від держави.
"Із 1 травня українці матимуть змогу отримати нову державну підтримку. Щоб одержати цю фінансову допомогу, необхідно звернутися до представників Пенсійного фонду. Ця підтримка спрямована на тих, хто перебуває в скрутному становищі, зокрема, ВПО", – пише Мілер.
Якщо перейти за ще одним посиланням у повідомленні Мілера, виявляється, що йдеться про субсидії на неопалювальний сезон 2023. ,
У матеріалі надається інформація стосовно оформлення субсидій на сезон, що не опалюється, і куди звернутися для призначення виплат.
Проте у Пенсійному фонді, на який посилаються автори матеріалу, ніде не фігурує виплата у 3 700 грн.
За словами працівників ПФУ, нової допомоги для українців у 3700 грн з 1 травня немає та не було.
"Жодних законодавчих актів з приводу такої виплати Пенсійний фонд не отримував, тому інформація не правдива", – додали в установі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости