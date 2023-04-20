На Харківщині виявили колаборантку, яка працювала з ФОПами

Правоохоронці на Харківщині виявили жінку, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією та здійснювала реєстрацію ФОПів за російським законодавством.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації смт Великий Бурлук Куп'янського району російськими окупантами, у серпні минулого року, 32-річна місцева мешканка добросільно обійняла посаду «исполняющей обязанности главного специалиста сектора внутренней политики Великобурлуцкого ТУ ВГА Купянского района Харьковской области» в окупаційній адміністрації.
Колаборантка здійснювала реєстрацію фізичних осіб в якості ФОП за законодавством держави-агресорки.
Зараз вирішується питання щодо оголошення жінки в розшук. Куп'янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності згідно з ч. 2 ст. 111-1 КК України.
20 квітня жінці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.
Комментариев: 0
Можливі конфлікти на порожньому місці. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Нічний дрібний дощ продовжиться вранці та стихне тільки в середині дня. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
Сьогодні відзначається день однієї з найдавніших та найскладніших мов у світі.
влажность:
давление:
ветер: