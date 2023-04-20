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20.04.2023  16:37   Рита Парфенова

На Харківщині виявили колаборантку, яка працювала з ФОПами

Правоохоронці на Харківщині виявили жінку, яка співпрацювала з окупаційною адміністрацією та здійснювала реєстрацію ФОПів за російським законодавством.

На Харківщині правоохоронці встановили чергову колаборантку: здійснювала реєстрацію ФОПів за російським законодавством

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації смт Великий Бурлук Куп'янського району російськими окупантами, у серпні минулого року, 32-річна місцева мешканка добросільно обійняла посаду «исполняющей обязанности главного специалиста сектора внутренней политики Великобурлуцкого ТУ ВГА Купянского района Харьковской области» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка здійснювала реєстрацію фізичних осіб в якості ФОП за законодавством держави-агресорки.

Зараз вирішується питання щодо оголошення жінки в розшук. Куп'янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності згідно з ч. 2 ст. 111-1 КК України.

20 квітня жінці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, харків, агрессия россии
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