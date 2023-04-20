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20.04.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, скільки мільярдів євро потрібно для відновлення Харкова

Мер Харков Ігор Терехов обговорює план відновлення Харкова на Міжнародному конгресі місцевих та регіональних рад.


Ігор Терехов розповів, скільки мільярдів євро потрібно для відновлення Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Міжнародний конгрес місцевих та регіональних рад під головуванням Президента України Володимира Зеленського проходить сьогодні, 20 квітня, у Києві.
 
Основні теми заходу стосуються безпекової ситуації в країні та можливостей залучення інвестицій для майбутньої відбудови. Учасники заходу також обговорюють питання розмінування територій та мінної небезпеки в регіонах, гуманітарної допомоги цивільному населенню та соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в життя громад, які їх приймають.
 
Участь у конгресі бере вище керівництво країни, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, представники міжнародних організацій, голови військових адміністрацій, а також мери міст України та іноземних держав.
 
«Орієнтовна сума відновлення міста Харкова на сьогодні складає близько 9 мільярдів євро. Звичайно, ця сума непідйомна навіть для такого мегаполіса, як Харків. Тому ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, а також на співпрацю з фінансовими інституціями. Але це не означає, що ми сидимо, склавши руки, і просто чекаємо на фінансування - міська влада і сама вкладає кошти у відбудову Харкова. Звичайно ж, за підтримки Офісу Президента України. Торік нам вдалося відновити 200 житлових будинків, зараз відновлюємо ще 50. Ми ремонтуємо котельні, перекладаємо теплові магістралі і водогони, проводимо ремонти доріг і транспорту, шкіл і дитсадків. Робота триває щодня.  
 
Окремо зазначу, що на час війни призупинено наймасштабніший проєкт міста - продовження будівництва харківського метрополітену. Фактично ми вже були готові починати підготовчі і будівельні роботи, але вторгнення росії зруйнувало ці плани», - зазначив Ігор Терехов.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків
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