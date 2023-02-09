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09.02.2023  12:41   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину на півночі та сході області

Вранці 9 грудня під ворожим вогнем опинилися щонайменше шість населених пунктів Харківської області


РЕДПОСТ

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. На щастя за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Уранці 9 лютого ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, які розташовані неподалік лінії зіткнення.

Біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна.

Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.

Крім того, біля 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.  

Раніше РЕДПОСТ писав про інші війскові злочини окупантів:

  • вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників  пошкоджено житловий будинок та автомобіль.
  • У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.
  • 8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка. 
  • кількість постраждалих внаслідок обстрілу Чугуївського району вранці 8 лютого зросла до 5 осіб.

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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