09.02.2023 12:41 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину на півночі та сході області

Вранці 9 грудня під ворожим вогнем опинилися щонайменше шість населених пунктів Харківської області



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. На щастя за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Уранці 9 лютого ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, які розташовані неподалік лінії зіткнення.



Біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна.



Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.



Крім того, біля 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.



Раніше РЕДПОСТ писав про інші війскові злочини окупантів:

вранці 8 лютого 2023 року окупанти обстріляли з артилерії м. Куп’янськ. Під час удару загарбників пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.

8 лютого близько 11:00 окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мирних мешканців: 69-річний чоловік та 65-річна жінка.

кількість постраждалих внаслідок обстрілу Чугуївського району вранці 8 лютого зросла до 5 осіб.



