Окупанти обстрілюють Харківщину на півночі та сході області

Вранці 9 грудня під ворожим вогнем опинилися щонайменше шість населених пунктів Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. На щастя за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Уранці 9 лютого ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, які розташовані неподалік лінії зіткнення.
Біля 9:00 ранку окупанти завдавали ударів по місту Куп’янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріли здійснювалися і у смт Дворічна.
Після 10:00 ворог бив з артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Красне.
Крім того, біля 12:00 російські війська завдали 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.
Раніше РЕДПОСТ писав про інші війскові злочини окупантів:
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