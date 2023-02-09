09.02.2023 13:00 Віталій Хінєвіч
Служба зайнятості надала актуальні вакансії у Харківській області
На Харківщині є актуальними близько 900 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Харківська обласна служба зайнятості надала перелік актуальних вакансій станом на 9 лютого.
Серед них є такі пропозиції:
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1. Фрезерувальник - 20000 грн.
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2. Свердлувальник - 17000 грн.
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3. Хімік – 17000 грн.
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4. Архітектор - 15000 грн.
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5. Перекладач - 15000 грн.
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6. Акумуляторник – 10500 грн.
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7. Еколог - 10000 грн.
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8. Інспектор воєнізованої охорони – 8500 грн.
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9. Робітник на геофізичних роботах - 8100 грн.
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10. Мозаїст - 7942 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харків і Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0951387296; 0664403686; 0990562800; 0990208721; 0960554869. З понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 – 0577321928.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посиланням.
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