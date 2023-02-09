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09.02.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Служба зайнятості надала актуальні вакансії у Харківській області

На Харківщині є актуальними близько 900 вакансій.

вакансії Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. 
 
Харківська обласна служба зайнятості надала перелік актуальних вакансій станом на 9 лютого.
 
Серед них є такі пропозиції:
 
  • 1.  Фрезерувальник - 20000 грн.
  • 2.  Свердлувальник - 17000 грн.
  • 3.  Хімік – 17000 грн.
  • 4.  Архітектор - 15000 грн.
  • 5.  Перекладач - 15000 грн.
  • 6.  Акумуляторник – 10500 грн.
  • 7.  Еколог - 10000 грн.
  • 8.  Інспектор воєнізованої охорони – 8500 грн.
  • 9.  Робітник на геофізичних роботах - 8100 грн.
  • 10.  Мозаїст - 7942 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харків і Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутись у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0951387296; 0664403686; 0990562800; 0990208721; 0960554869. З понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 – 0577321928.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки розриттів після ремонту комунікацій Харкова ліквідують працівники КП «Шляхрембуд».
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, харків, вакансії
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