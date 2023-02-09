У Харкові шляховіки латають дороги (фото)

Наслідки розриттів після ремонту комунікацій Харкова ліквідують працівники КП «Шляхрембуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, шляховики відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста.
Роботи проводилися на вулицях міста:
вул. Тобольській,
вул. Уральській,
вул. Шекспіра,
вул. Основ'янській,
вул. Олімпійській,
вул. Молодої Гвардії,
вул. Дербенській,
пр. Гагаріна,
вул. 23 Серпня.
Крім того працівники підприємства ліквідують ожеледицю на дорогах. 9 лютого на дорогах міста працюють 166 робітників та 77 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд». За попередню добу було використано 5 куб. м піщано-сольової суміші та 3 т солі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Харківські теплові мережі» усунули 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.
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