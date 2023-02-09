09.02.2023 12:14 Рита Парфенова

У Харкові шляховіки латають дороги (фото)

Наслідки розриттів після ремонту комунікацій Харкова ліквідують працівники КП «Шляхрембуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, шляховики відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста.

Роботи проводилися на вулицях міста:

вул. Тобольській,

вул. Уральській,

вул. Шекспіра,

вул. Основ'янській,

вул. Олімпійській,

вул. Молодої Гвардії,

вул. Дербенській,

пр. Гагаріна,

вул. 23 Серпня.



Крім того працівники підприємства ліквідують ожеледицю на дорогах. 9 лютого на дорогах міста працюють 166 робітників та 77 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд». За попередню добу було використано 5 куб. м піщано-сольової суміші та 3 т солі.



Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Харківські теплові мережі» усунули 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.



