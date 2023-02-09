    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові шляховіки латають дороги (фото)
09.02.2023  12:14   Рита Парфенова

У Харкові шляховіки латають дороги (фото)

Наслідки розриттів після ремонту комунікацій Харкова ліквідують працівники КП «Шляхрембуд».

У Харкові працівники КП «Шляхрембуд» ліквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, шляховики відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста.

Роботи проводилися на вулицях міста:
вул. Тобольській,
вул. Уральській,
вул. Шекспіра,
вул. Основ'янській,
вул. Олімпійській,
вул. Молодої Гвардії,
вул. Дербенській,
пр. Гагаріна,
вул. 23 Серпня.

Крім того працівники підприємства ліквідують ожеледицю на дорогах. 9 лютого на дорогах міста працюють 166 робітників та 77 одиниць спецтехніки КП  «Шляхрембуд». За попередню добу було використано 5 куб. м піщано-сольової суміші та 3 т солі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці КП «Харківські теплові мережі» усунули 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

У Харкові працівники КП «Шляхрембуд» ліквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій

У Харкові працівники КП «Шляхрембуд» ліквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій


Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 ЖКГ У Харкові латають дороги (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 