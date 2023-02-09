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09.02.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Комунальники готуються запустити роботу трамваїв на Салтівці

Фахівці відновлюють транспортну інфраструктуру в житловому районі Харкова, яку обстрілювали окупанти.

Харківські комунальники трамваї
 
Ремонтно-відновлювальні роботи комунальники проводять на Салтівці вже близько двох тижнів. Про це повідомляє кореспондент РЕДПОСТ.
 
Відновленням транспортної інфраструктури щодня займається до 20 бригад із використанням спеціальної техніки.
 
Як зазначають комунальники, відновленням трамвайної мережі на Салтівці почали займатися для задоволення харків'ян у сфері пасажироперевезень.
 
Таким чином, за словами директора комунального підприємства «Міськелектротранссервіс» Владислава Васенка, будуть запущені трамвайні маршури 16 та 16А. У свою чергу, 27 маршрут вийде на свій звичний маршрут.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут.
 

Тэги:  харків, трамваї, харьков
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