07.02.2023 14:59 Дмитро Колонєй
Під Харковом заарештовано інспекторку поліції, яка перейшла на бік окупантів (фото)
Жінку поінформували про підозру у держзраді під Харковом.
Під Харковом заарештовано інспекторку поліції, яка перейшла на бік окупантів (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківску прокуратуру, 26-річна інспекторка поліції з інформаційної підтримки, після захоплення російськими загарбниками Куп‘янську пішла на співпрацю з окупантами.
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здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».
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згодом жінка добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі,
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після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».
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за роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів.
6 лютого 2023 року правоохоронці затримали поплічницю окупантів у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.
7 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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