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07.02.2023  14:59   Дмитро Колонєй

Під Харковом заарештовано інспекторку поліції, яка перейшла на бік окупантів (фото)

Жінку поінформували про підозру у держзраді під Харковом.


Під Харковом заарештовано інспекторку поліції, яка перейшла на бік окупантів (фото)
Заарештовано інспекторку поліції, яка допомагала окупантам та втекла. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківску прокуратуру, 26-річна інспекторка поліції з інформаційної підтримки, після захоплення російськими загарбниками Куп‘янську пішла на співпрацю з окупантами.
  • здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції». 
  • згодом жінка добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі,
  • після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)». 
  • за роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів. 
 
6 лютого 2023 року правоохоронці затримали поплічницю окупантів у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя. 
 
Заарештовано інспекторку поліції, яка допомагала окупантам та втекла. Новини Харкова
 
7 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.  
 

Тэги:  колаборант, харьков, харків
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