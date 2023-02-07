07.02.2023 14:59 Дмитро Колонєй

Жінку поінформували про підозру у держзраді під Харковом.

Під Харковом заарештовано інспекторку поліції, яка перейшла на бік окупантів (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківску прокуратуру, 26-річна інспекторка поліції з інформаційної підтримки, після захоплення російськими загарбниками Куп‘янську пішла на співпрацю з окупантами.

здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

згодом жінка добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі,

після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».

за роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів.

6 лютого 2023 року правоохоронці затримали поплічницю окупантів у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

7 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.