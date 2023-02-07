07.02.2023 15:12 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники ліківідували десятки аварій на мережах опалення

Про новий етап заміни транзитних трубопроводів розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства за тиждень усунули 90 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

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Розпочато новий етап заміни транзитних трубопроводів гарячого водопостачання у підвалах будинків.

«План на 2023 рік перевищує минулорічний на 10% і становить понад 15 км трубопроводів. У всіх районних філіях він вже виконується», - зазначили на підприємстві.

З початку року співробітники «Тепломереж» виконали понад 20 тис. звернень громадян.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ , писав, що харківські комунальники ремонтують водоводи на 19 ділянках.



