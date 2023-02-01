01.02.2023 20:41 Дмитро Колонєй

В Україні змінилися ціни на цукор та борошно

Українські мережі супермаркетів оновили ціни на товари.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Знай.ua, мережі супермаркетів оновили ціни на товари з бакалії, зокрема на борошно та цукор. При цьому за місяць ціни на цукор, сіль та борошно на полицях супермаркетів трохи змінилися.

Борошно

Пшеничне борошно торгової марки "Хуторок" подорожчало на 11 копійок, склавши 21,33 грн/кг. (від 20,80 грн/кг до 22,00 грн/кг). Два кілограми такого ж борошна зросли в ціні з 38,38 до 40,73 грн.

Цукор

На полицях супермаркетів також дещо змінилися ціни на солодкий продукт. Так, за 1 кг цукру кристалічного берутьвід 33,50 до 33,90. Наразі середня ціна на цукор тримається на рівні 33,77 грн.

Ще є інформація, за якою можна зрозуміти, що солодкий продукт впав у ціні, то це середньомісячні ціни у грудні 2022 року, вони були такими: за кристалічний цукор 1 кг раніше брали по 34,19 грн.



