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27.12.2022  21:33   Дмитро Колонєй

Українцям нададуть допомогу під Новий рік: кому саме

Про фінансову допомогу українцям розповіли у Мінсоцполітики.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Знай.ua, за словами голови  Мінсоцполітики Оксани Жолнович, ЮНІСЕФ та відомство підписали Меморандум про співпрацю задля підтримки вразливих українських сімей. 
 
Громадяни із цих соціальних категорій можуть взяти участь у програмі підтримки на протязі всіх зимових свят. Проектом передбачено надати допомогу для 123 тисяч багатодітних сімей, а це щонайменше півмільйона людей.
 
Кошти нараховуються сім'ям, які мають чотирьох або більше дітей, а також мають дітей з інвалідністю.
 
Окрім фінансової допомоги ще планується роздати 70 тисяч шкільних портфелів із канцелярським обладнанням, а також товарами для навчання та творчості.
 
Організатори  допомоги сподіваєтьмся, що хоча б на ці святкові дні зможуть повернути сім'ї в нормальне життя за всієї ненормальності ситуації. Грошова допомога та подарунки стануть у нагоді до свят, а також подарують надію та щастя дітям, які в останні десять місяців майже щодня страждали від війни.
 
Источник:   Знай.ua
 Тэги:  помощь, многодетные, украина
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