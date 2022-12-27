27.12.2022 21:33 Дмитро Колонєй

Українцям нададуть допомогу під Новий рік: кому саме

Про фінансову допомогу українцям розповіли у Мінсоцполітики.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Знай.ua, за словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, ЮНІСЕФ та відомство підписали Меморандум про співпрацю задля підтримки вразливих українських сімей.

Громадяни із цих соціальних категорій можуть взяти участь у програмі підтримки на протязі всіх зимових свят. Проектом передбачено надати допомогу для 123 тисяч багатодітних сімей, а це щонайменше півмільйона людей.

Кошти нараховуються сім'ям, які мають чотирьох або більше дітей, а також мають дітей з інвалідністю.

Окрім фінансової допомоги ще планується роздати 70 тисяч шкільних портфелів із канцелярським обладнанням, а також товарами для навчання та творчості.

Організатори допомоги сподіваєтьмся, що хоча б на ці святкові дні зможуть повернути сім'ї в нормальне життя за всієї ненормальності ситуації. Грошова допомога та подарунки стануть у нагоді до свят, а також подарують надію та щастя дітям, які в останні десять місяців майже щодня страждали від війни.