27.12.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Тарталетки до новорічного столу: найкращі рецепти
Представляємо різноманітні рецепти на будь-який смак.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, у тарталетках закуска виходить естетично красивою та акуратною. А політ фантазії щодо того, чим наповнити кошики, важко обмежити. Але варто врахувати, що, як правило, краще начинку в тарталетки закладати безпосередньо перед подачею, інакше розмокнуть тарталетки.
Тарталетки з крабовим м'ясом та сиром
Продукти на 6 порцій:
-
сир твердий 100 г
-
крабові палички 2 шт.
-
яйця 2 шт.
-
майонез 1 ст.
-
перець чорний мелений за смаком
-
сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Яйця відварити та порізати дрібними кубиками.
-
Крабові палички або крабове м'ясо нарізати такими самими кубиками.
-
Сир натерти на великій тертці.
-
Заправити майонезом, поперчити, посолити до смаку.
-
Наповнити тарталетки салатом і прикрасити гілочкою свіжої зелені.
-
Тарталетки з крабовим м'ясом та сиром викласти на блюдо та подати до святкового столу.
Тарталетки з корейським салатом та салямі
Продукти:
-
морква по-корейськи 100 г
-
салямі 100 г
-
помідори чері 100 г
-
тарталетки 15 шт.
-
листя салату 5 шт.
-
огірки 1 шт.
-
майонез 3 ст.
Покроковий рецепт приготування:
-
Всі підготовлені інгредієнти по можливості нарізати соломкою, Корейську моркву подрібнити,
-
Салат порвати на шматочки.
-
Усі компоненти з'єднати,
-
Заправити майонезом.
-
Тарталетки з корейським салатом та салямі викласти на блюдо та подати на стіл.
Закусочні тарталетки з копченою куркою
Продукти:
тарталетки 6 шт.
-
болгарський перець червоний 1 шт.
-
курячі стегенця копчені 1 шт.
-
морква 1 шт.часник 1 зубчик
-
масло рослинне
-
майонез
-
зелень
Покроковий рецепт приготування:
-
Порізати м'ясо курки на кубики, болгарський перець - соломкою,
-
моркву подрібнити на тертці з великими отворами,
-
часник роздавити пресом, зелень нашаткувати.
-
У розігрітій олії обсмажити протягом 5 мнуть перець з морквою,
-
всипати часник, розмішати, прогріти разом ще пару хвилин.
-
Поєднати курку з овочами, всипати зелень, приправити майонезом, розкласти по тарталетках.
-
Тарталетки з копченою куркою готові.
Тарталетки з пісочного тіста з кремом та фруктами
Продукти:
для тіста:
-
олія вершкове 100 г
-
борошно 1 склянка
-
яйця 1 шт.
-
цукор 2 ст.
-
вода 2 ст.
-
ванілін за смаком
для крему:
-
молоко 500 мл
-
цукор 120 г
-
яєчний жовток 2 шт.
-
борошно 3 ст.
-
фрукти (за бажанням)
-
ягоди (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
-
Приготувати тісто з м'якого вершкового масла, цукру, яєць, борошна. Можна додати трохи води. Замісити тісто, воно має вийти однорідним, поставити в холодильник на дві години.
-
Вийняти тісто, розкотити, розкласти у форми, пекти протягом 15-20 хвилин, температура приготування - 180 градусів. Випічку остудити.
-
Зварити крем: у молоко додати ванілін і цукор, перемішати, поставити на тихий вогонь.
-
На початку закипання влити рідку суміш із борошна та яєць. Крем помішувати, щоб унеможливити пригорання.
-
Загусла масу зняти з вогню, остудити.
-
Розлити масу в тарталетки, прикрасити сезонними фруктами, полити готовим желе кондитерським.
Закусочні тарталетки із сирним салатом
Продукти:
-
сир твердий 300 г
-
майонез 300 г
-
маслини 100 г
-
тарталетки 10-15 шт.
-
яйця 1 шт.
-
часник 1 зубчик
-
зелень
-
сіль
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити яйце, порубати.
-
Натерти твердий сир на тертці.
-
Порізати маслини,
-
Порубати часник.
-
Усі інгредієнти перемішати,
-
Додати зелень,
-
Заправити майонезом.
-
Салат викласти в готові тарталетки
-
Прикрасити маслинами, листочками зелені.
Кошички з картоплі з оселедцем та огірком
Продукти:
-
картопля 300-400 г
-
яйця 1 шт.
-
борошно 1 ст.
-
перець чорний молотий
-
сіль
для начинки:
-
огірки мариновані 2-3 шт.
-
оселедець (матьє) 1 банка
-
цибуля червона 1/2 головки
-
майонез
Покроковий рецепт приготування:
-
Крупно потерти картоплю та злегка віджати сік.
-
До картоплі додати яйце, сіль та борошно.
-
Викласти масу у формочки для кексів,
-
поставити в духовку на тридцять хвилин, дотримуватись температури 200 градусів.
-
Остудити кекси,
-
На дно покласти кілька шматків риби.
-
Приготувати соус: змішати подрібнені огірки, цибулю та майонез.
-
Покласти зверху рибки.
-
Прикрасити кошики з картоплі з оселедцем та огірком журавлиною та цибулею
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