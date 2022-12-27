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27.12.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Тарталетки до новорічного столу: найкращі рецепти

Представляємо різноманітні рецепти на будь-який смак.


Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, у тарталетках закуска виходить естетично красивою та акуратною. А політ фантазії щодо того, чим наповнити кошики, важко обмежити. Але варто врахувати, що, як правило, краще начинку в тарталетки закладати безпосередньо перед подачею, інакше розмокнуть тарталетки.
 

Тарталетки з крабовим м'ясом та сиром

 

Продукти на 6 порцій:

  • сир твердий 100 г
  • крабові палички 2 шт.
  • яйця 2 шт.
  • майонез 1 ст.
  • перець чорний мелений за смаком
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування:

  1. Яйця відварити та порізати дрібними кубиками.
  2. Крабові палички або крабове м'ясо нарізати такими самими кубиками.
  3. Сир натерти на великій тертці.
  4. Заправити майонезом, поперчити, посолити до смаку.
  5. Наповнити тарталетки салатом і прикрасити гілочкою свіжої зелені.
  6. Тарталетки з крабовим м'ясом та сиром викласти на блюдо та подати до святкового столу.

Тарталетки з корейським салатом та салямі

 

Продукти:

  • морква по-корейськи 100 г
  • салямі 100 г
  • помідори чері 100 г
  • тарталетки 15 шт.
  • листя салату 5 шт.
  • огірки 1 шт.
  • майонез 3 ст.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Всі підготовлені інгредієнти по можливості нарізати соломкою, Корейську моркву подрібнити,
  2. Салат порвати на шматочки.
  3. Усі компоненти з'єднати,
  4. Заправити майонезом.
  5. Тарталетки з корейським салатом та салямі викласти на блюдо та подати на стіл.
 

Закусочні тарталетки з копченою куркою

 

Продукти:

тарталетки 6 шт.
  • болгарський перець червоний 1 шт.
  • курячі стегенця копчені 1 шт.
  • морква 1 шт.часник 1 зубчик
  • масло рослинне
  • майонез
  • зелень

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Порізати м'ясо курки на кубики, болгарський перець - соломкою,
  2. моркву подрібнити на тертці з великими отворами,
  3. часник роздавити пресом, зелень нашаткувати.
  4. У розігрітій олії обсмажити протягом 5 мнуть перець з морквою,
  5. всипати часник, розмішати, прогріти разом ще пару хвилин.
  6. Поєднати курку з овочами, всипати зелень, приправити майонезом, розкласти по тарталетках.
  7. Тарталетки з копченою куркою готові.
 

Тарталетки з пісочного тіста з кремом та фруктами

Продукти:

для тіста:

  • олія вершкове 100 г
  • борошно 1 склянка
  • яйця 1 шт.
  • цукор 2 ст.
  • вода 2 ст.
  • ванілін за смаком

для крему:

  • молоко 500 мл
  • цукор 120 г
  • яєчний жовток 2 шт.
  • борошно 3 ст.
  • фрукти (за бажанням)
  • ягоди (за бажанням)
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Приготувати тісто з м'якого вершкового масла, цукру, яєць, борошна. Можна додати трохи води. Замісити тісто, воно має вийти однорідним, поставити в холодильник на дві години.
  2. Вийняти тісто, розкотити, розкласти у форми, пекти протягом 15-20 хвилин, температура приготування - 180 градусів. Випічку остудити.
  3. Зварити крем: у молоко додати ванілін і цукор, перемішати, поставити на тихий вогонь.
  4. На початку закипання влити рідку суміш із борошна та яєць. Крем помішувати, щоб унеможливити пригорання.
  5. Загусла масу зняти з вогню, остудити.
  6. Розлити масу в тарталетки, прикрасити сезонними фруктами, полити готовим желе кондитерським.

Закусочні тарталетки із сирним салатом

Продукти:

  • сир твердий 300 г
  • майонез 300 г
  • маслини 100 г
  • тарталетки 10-15 шт.
  • яйця 1 шт.
  • часник 1 зубчик
  • зелень
  • сіль

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити яйце, порубати.
  2. Натерти твердий сир на тертці.
  3. Порізати маслини,
  4. Порубати часник.
  5. Усі інгредієнти перемішати,
  6. Додати зелень,
  7. Заправити майонезом.
  8. Салат викласти в готові тарталетки
  9. Прикрасити маслинами, листочками зелені.
 

Кошички з картоплі з оселедцем та огірком

Продукти:

  • картопля 300-400 г
  • яйця 1 шт.
  • борошно 1 ст.
  • перець чорний молотий
  • сіль

для начинки:

  • огірки мариновані 2-3 шт.
  • оселедець (матьє) 1 банка
  • цибуля червона 1/2 головки
  • майонез

Покроковий рецепт приготування:

  1. Крупно потерти картоплю та злегка віджати сік.
  2. До картоплі додати яйце, сіль та борошно.
  3. Викласти масу у формочки для кексів,
  4. поставити в духовку на тридцять хвилин, дотримуватись температури 200 градусів.
  5. Остудити кекси,
  6. На дно покласти кілька шматків риби.
  7. Приготувати соус: змішати подрібнені огірки, цибулю та майонез.
  8. Покласти зверху рибки.
  9. Прикрасити кошики з картоплі з оселедцем та огірком журавлиною та цибулею

 

Тэги:  рецепт, тарталетки, новый год
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