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28.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня

28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Парк Перемоги у Харкові

Вранці хмарно, ймовірність опадів 32%. Температура повітря 0°...+3°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +2°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду.
  • Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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