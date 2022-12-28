Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня

28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 32%. Температура повітря 0°...+3°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 7 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +2°...0°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 9 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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