27.12.2022 21:01 Дмитро Колонєй

У Харкові привітали подарунками та виставою майже тисячу дітлахів комунальників

Про святкову подію поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», понад 900 дітей співробітників підприємства отримали солодкі подарунки, а також відвідали новорічну виставу у метрополітені.

За інформацією голови первинної профспілкової організації Наталії Муравйової, через військову агресію на підприємстві не вдалося провести традиційні святкові заходи у повному обсязі. Проте у підрозділах КП «Харківводоканал» все ж таки вручили дітям подарунки.

«Віримо, що новорічні традиції та мир обов'язково повернуться у наше життя. А керівництво підприємства та профспілкової організації, як завжди, докладе до цього всіх зусиль», - зазначила Наталія Муравйова.