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27.12.2022  21:01   Дмитро Колонєй

У Харкові привітали подарунками та виставою майже тисячу дітлахів комунальників

Про святкову подію поінформували у КП «Харківводоканал».

Привітали зі святами подарунками та виставою майже тисячу дітлахів комунальників у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», понад 900 дітей співробітників підприємства отримали солодкі подарунки, а також відвідали новорічну виставу у метрополітені.
 
Привітали зі святами подарунками та виставою майже тисячу дітлахів комунальників у Харкові
 
За інформацією  голови первинної профспілкової організації Наталії Муравйової, через військову агресію на підприємстві не вдалося провести традиційні святкові заходи у повному обсязі. Проте у підрозділах КП «Харківводоканал» все ж таки вручили дітям подарунки.
 
Привітали зі святами подарунками та виставою майже тисячу дітлахів комунальників у Харкові
 
«Віримо, що новорічні традиції та мир обов'язково повернуться у наше життя. А керівництво підприємства та профспілкової організації, як завжди, докладе до цього всіх зусиль», - зазначила Наталія Муравйова.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  новый год, дети, харьков
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