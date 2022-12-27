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27.12.2022  20:45   Дмитро Колонєй

У Харкові створять військовий музей та Музей пам’яті (фото)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів під час зустрічі з головою Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар‘яною Олеськів.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов під час бесіди з головою Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар‘яною Олеськів основну увагу зосередив на безпекових аспектах, враховуючи близькість Харкова до зони ведення бойових дій.
 
Ігор Терехов зазначив, що до війни міська влада активно розробляла екскурсійні маршрути знаковими локаціями міста, втім, через війну плани змінилися. Зараз у пріоритеті - створити військовий музей та облаштувати Музей пам’яті, який знаходитиметься в одному з зруйнованих будинків на Північній Салтівці.
 
Створять військовий музей та Музей пам’яті у Харкові
 
Створять військовий музей та Музей пам’яті у Харкові
 
«Ми можемо з вами робити багато цікавих і корисних речей, запрошувати туристів, але чого вони будуть варті, якщо гості не почуватимуться у безпеці? Ми хочемо спершу зробити військовий музей, адже саме завдяки військовим Харків вистояв, а також облаштувати Музей пам’яті у зруйнованому росіянами будинку. Цей комплекс слугуватиме нагадуванням про пережиті харків‘янами жахіття», - зазначив міський голова.
 
Створять військовий музей та Музей пам’яті у Харкові
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, музей, харькоа, агрессия россии
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