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16.12.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила про затримку рейсів: нові дані

Через атаку на енергетичну інфраструктуру України частина рейсів прибуде із затримкою.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що 12 рейсів Укрзалізниці рухаються із затримками більше години, 8 рейсів затримуються в межах години. 26 поїздів продовжують рухатись графіком.
 
Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів:
 
  • №3/4 Ужгород - Запоріжжя (затримка 2 год 54 хв);
  • №725/726 Харків - Київ (затримка 2 год 37 хв);
  • №781/782 Черкаси - Київ (затримка 2 год 36 хв);
  • №21/22 Трускавець - Харків (затримка 2 год 26 хв);
  • №707/708 Київ - Чернігів (затримка 2 год 22 хв);
  • №111/112 Київ - Ізюм (затримка 2 год 10 хв);№41/42 Трускавець - Дніпро (затримка 2 год 8 хв);
  • №45/46 Ужгород - Харків (затримка 1 год 58 хв);
  • №119/120 Львів - Запоріжжя (затримка 1 год 45 хв);
  • №131/132 Дніпро - Львів (затримка 1 год 42 хв);
  • №755/756 Київ - Луцьк (затримка 1 год 21 хв).
Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів. 
 
На вокзалі Харкова наразі пасажири майже відсутні. Найближчий рейс до Ужгорода о 13:43.
 
Київська кільцева електричка продовжує рух.
 
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезд
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