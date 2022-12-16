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16.12.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Як звернутися по екстрену медичну допомогу за відсутності електропостачання або зв’язку

Громадянам нагадали, як звертатися до екстреної медичної допомоги, коли немає світла та спостерігаються складнощі у використанні зв'язку.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що у разі відсутності електропостачання та зв'язку громадяни можуть звернутися за екстрену медичну допомогу наступним чином:
 
  • набрати номер «103» з мобільного або стаціонарного телефону;
  • набрати номери інших екстрених служб з мобільного або стаціонарного:
  • 112 – Центр громадської безпеки.
  • 101 – Пожежна охорона.
  • 102 – Поліція.
 
Набрати на резервні номери оперативно – диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги з мобільного чи стаціонарного телефонів:
 
  • (050) 040-03-76
  • (050) 040-05-21
  • (050) 040-09-34
  • (095) 040-04-47
  • (067) 540-13-52
  • (067) 543-13-10
  • (063) 950-93-33
  • (093) 288-23-58
Для людей з вадами слуху та мови – (098) 044-81-03.
 
Набрати номери оперативно – диспетчерської служби через інтернет додатки
 
  • Viber;
  • Telegram;
  • WhatsApp (050) 308-75-98;
  • Skype адреса: 103kh.
Звернутися до пунктів постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів незламності.
 
Самостійно звернутися до найближчої лікарні.
 
Зупинити автомобіль швидкої, поліції, пожежників та попросити про допомогу. із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, медицина
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