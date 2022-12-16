16.12.2022 10:50 Віталій Хінєвіч

Ворог вдарив по Харківській області десятьма ракетами

Були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами.

«Ранок у нас почався о 7 годині, коли російська ворожа ракета С-300 влучила в лікарню в місті Куп'янськ. Частково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт тощо. Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС та всі наслідки ми з'ясуємо відповідно пізніше»,- зазначив Олег Синєгубов.

Варто зазначити, що в Харкові були влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У Чугуївському районі наслідки ворожого обстрілу з'ясовуються.

«Наразі електроенергія повністю відсутня по Харкову, частково по області. Ми розуміємо, що частково в нас спрацювала автоматика і було відімкнено електроенергію, щоб унеможливити більші пошкодження через перепади»,- додав Олег Синєгубов.

За словами голови ХОВА наразі внаслідок ракетник ударів жертв не зафіксовано.