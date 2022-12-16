16.12.2022 11:10 Віталій Хінєвіч
Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів
Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів прямують із затримками.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрзалізницю.
Повідомляється, що у дорозі затримуються такі поїзди:
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№45/46 Ужгород — Харків +1:46;
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№111/112 Київ — Ізюм +1:40;
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№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
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№31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
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№21/22 Трускавець — Харків +1:17;
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№707/708 Київ — Чернігів +1:17;
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№15/16 Рахів — Харків +1:15;
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№93/94 Хелм — Харків +1:15;
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№131/132 Дніпро — Львів +1:13;
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№119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
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№721/722 Київ — Харків +1:10;
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№731/732 Київ — Дніпро +1:07;
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№725/726 Харків — Київ +1:07;
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№715/716 Перемишль — Київ +1:01.
По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин.
Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.
Крім цього зазначається, що:
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жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;
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як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком;
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резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;
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вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях;
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усі "Фортеці незламності" в готовності.
Нагадаємо, ворог вдарив по Харківській області десятьма ракетами.
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