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16.12.2022  11:10   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів

Через спричинені ворогом знеструмлення вже 17 поїздів прямують із затримками.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що у дорозі затримуються такі поїзди:
 
  • №45/46 Ужгород — Харків +1:46; 
  • №111/112 Київ — Ізюм +1:40;
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
  • №21/22 Трускавець — Харків +1:17;
  • №707/708 Київ — Чернігів  +1:17;
  • №15/16 Рахів — Харків +1:15;
  • №93/94 Хелм — Харків +1:15;
  • №131/132 Дніпро — Львів  +1:13;
  • №119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
  • №721/722 Київ — Харків +1:10;
  • №731/732 Київ — Дніпро +1:07;
  • №725/726 Харків — Київ +1:07;
  • №715/716 Перемишль — Київ +1:01.
По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин. 
 
Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.
 
Крім цього зазначається, що:
 
  • жоден поїзд далекого сполучення не скасовано;
  • як завжди в подібних випадках, якщо ви пропускаєте свій рейс через тривогу — довеземо наступним із тим же квитком;
  • резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках;
  • вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях;
  • усі "Фортеці незламності" в готовності.

Нагадаємо, ворог вдарив по Харківській області десятьма ракетами.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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