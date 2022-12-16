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16.12.2022  11:25   

Харків'яни можуть у метро зарядити гаджети

На кожній станції підземки можна зарядити мобільні телефони та інші аксесуари.

Харків
 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
 
Повідомляється, що на кожній станції Харківського метрополітену громадяни можуть зарядити свої гаджети. До послуг гостей безкоштовні гарячі напої.
 
Нагадаємо, станції Харківського метрополітену працюють як укриття.
 
Тэги:  харьков, метро
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