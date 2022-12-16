    
Главная Новини Харкова ЖКГ В Україні вводяться аварійні відключення світла
16.12.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

В Україні вводяться аварійні відключення світла

У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенко.
 
Повідомляється, що по всій країні вводяться аварійні відключення світла.
 
«ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. У разі потреби ви можете користуватись ПУНКТАМИ НЕЗЛАМНОСТІ, які розгорнуті по всій країні», - зазначив Кирило Тимошенко.
 
Знайти найближчий Пункт незламності можливо за посиланням, або через телеграм-бот @nezlamnistbot.
 
 
Источник:   Кирило Тимошенко
 Тэги:  жкх
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.12 Надзвичайні події У Харківській області стався витік газу через ворожий обстріл 15.12 ЖКГ Газовики разом із саперами оглядають околиці Харкова 15.12 ЖКГ Фахівці повернули світло у село біля Ізюму
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 