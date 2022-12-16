16.12.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

В Україні вводяться аварійні відключення світла

У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника Керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенко.

Повідомляється, що по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

«ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. У разі потреби ви можете користуватись ПУНКТАМИ НЕЗЛАМНОСТІ, які розгорнуті по всій країні», - зазначив Кирило Тимошенко.

Знайти найближчий Пункт незламності можливо за посиланням , або через телеграм-бот @nezlamnistbot.