16.12.2022 12:10 Віталій Хінєвіч

«Є колосальні інфраструктурні руйнування»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Ворог знову обстріляв Харків.



«Є колосальні інфраструктурні руйнування»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ

«Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони.

Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор. Прошу вас зберігати спокій та витримку. Ми обов'язково переможемо! Ми вистоємо! Ми – харків'яни!»,- звернувся до харків'ян Ігор Терехов.