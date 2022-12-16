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16.12.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

«Є колосальні інфраструктурні руйнування»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян

Ворог знову обстріляв Харків.


«Є колосальні інфраструктурні руйнування»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ.
 
«Дорогі харків'яни! Сьогодні наш ворог знову обстріляв місто Харків. Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.
 
Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать харчуванням та гарячими напоями, а також ви зможете підзарядити мобільні телефони.
 
Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор. Прошу вас зберігати спокій та витримку. Ми обов'язково переможемо! Ми вистоємо! Ми – харків'яни!»,- звернувся до харків'ян Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов, агрессия россии
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