14.12.2022 14:23 Рита Парфенова

У звільненому селі Харківщини знайшли російські підручники

Майже 500 книг для школярів Хотімлянської загальноосвітньої школи виявили правоохоронці в ході слідчих дій.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Підручники вилучили та будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.



Слідчі дії у селі Хотімля проводились працівниками відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України щодо 55-річної директорки ліцею.



У жовтні жінка була викрита у співпраці з окупантами. Вона здійснювала агітацію серед викладацького колективу ліцею щодо співпраці з окупаційною владою та впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у навчальному закладі.

Раніше ми повідомляли, що чергову партію російських підручників вилучили правоохоронці у Куп’янському районі.