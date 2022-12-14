У звільненому селі Харківщини знайшли російські підручники

Майже 500 книг для школярів Хотімлянської загальноосвітньої школи виявили правоохоронці в ході слідчих дій.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Підручники вилучили та будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.
Слідчі дії у селі Хотімля проводились працівниками відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України щодо 55-річної директорки ліцею.
У жовтні жінка була викрита у співпраці з окупантами. Вона здійснювала агітацію серед викладацького колективу ліцею щодо співпраці з окупаційною владою та впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у навчальному закладі.
Раніше ми повідомляли, що чергову партію російських підручників вилучили правоохоронці у Куп’янському районі.
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