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14.12.2022  14:23   Рита Парфенова

У звільненому селі Харківщини знайшли російські підручники

Майже 500 книг для школярів Хотімлянської загальноосвітньої школи виявили правоохоронці в ході слідчих дій.

Новини Харкова: У звільненому селі вилучили російські підручники

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Підручники вилучили та будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.

Слідчі дії у селі Хотімля проводились працівниками відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України щодо 55-річної директорки ліцею.

У жовтні жінка була викрита у співпраці з окупантами. Вона здійснювала агітацію серед викладацького колективу ліцею щодо співпраці з окупаційною владою та впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у навчальному закладі.

Раніше ми повідомляли, що чергову партію російських підручників вилучили правоохоронці у Куп’янському районі.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, агрессия россии
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