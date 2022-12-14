14.12.2022 14:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 19 аварійних ситуацій на водоводах

Комунальники оперативно усувають аварійні ситуації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» сьогодні, 14 грудня, ліквідують 19 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема, комплексні відновлювальні роботи продовжуються на водоводі діаметром 800 мм по вулиці Полтавський Шлях.

«Цей водовід забезпечує водопостачанням багатьох мешканців Холодногірського та Новобаварського районів. У ході ремонту буде проведено перекладання понад 70 погонних метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу с заміною запірної арматури на досить значній глибині. На даний момент завершуємо підготовчі роботи, після чого приступимо безпосередньо до заміни ділянки мережі. На час проведення відновлювальних заходів водопостачання харків'ян здійснюватиметься у звичайному режимі», - поінформував начальник дільниці з обслуговування та ремонту водоводів Ніяз Ахмедов.

Напередодні ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» було оперативно ліквідовано 13 аварійних ситуацій на ділянках водоводів та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».