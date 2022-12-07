У школі на Харківщині знайшли російські подручники

Чергову партію російських підручників вилучили правоохоронці у Куп’янському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-23 років за освітньою програмою рф.
Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.
Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.
6 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
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