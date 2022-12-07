07.12.2022 11:22

У школі на Харківщині знайшли російські подручники

Чергову партію російських підручників вилучили правоохоронці у Куп’янському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-23 років за освітньою програмою рф.



Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.





Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.



6 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне.

Нагадаємо, у так званому «відділі освіти», що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили секретну папку з документами, у якій зазначено, як мала проходити «розбудова» масштабної російської освіти на Харківщині.