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07.12.2022  11:22   

У школі на Харківщині знайшли російські подручники

Чергову партію російських підручників вилучили правоохоронці у Куп’янському районі.

Новини Харкова: у Куп’янському районі вилучили російські подручники

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, окупанти намагались організувати навчальний процес 2022-23 років за освітньою програмою рф.  
 
Правоохоронці вилучили близько 1000 російських підручників та навчальних посібників для учнів 1-11 класів.

Новини Харкова: у Куп’янському районі вилучили російські подручники
 
Вилучені освітні матеріали російського зразка будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

6 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у смт Приколотне.

Новини Харкова: у Куп’янському районі вилучили російські подручники

Нагадаємо, у так званому «відділі освіти», що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили секретну папку з документами, у якій зазначено, як мала проходити «розбудова» масштабної російської освіти на Харківщині.

 

Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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