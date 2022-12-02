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02.12.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік ледве не спалив односельців на очах у дітей

Зловмисник мало не вбив людей.

Зловмисник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у селі Руська Лозова у квітні цього року, коли населений пункт був окупований російськими військовими, чоловік ледве не вбив своїх сусідів.
 
Він разом з іншими односельчанами ховався від обстрілів окупантів у підвалі будинку. Але жити по-мирному він не захотів. Ввечері двоє жінок готували смажену картоплю своїм дітям. 30-річний чоловік зайшов до їх кімнати у підвалі і почав кричати, що йому не подобається запах їжі.
 
Під час сварки зловмисник схопив каністру з бензином та облив жінок. Паливо також потрапило і на інших людей, які стоїли поруч. Все це він робив при маленьких дітях.
 
На крики прибігли люди та зупинили зловмисника, коли він вже був готовий кинути у жінок запалений сірник. Сусіди зупинили його та вивели на вулицю. Чоловік, злякавшись відповідальності, одразу втік, але згодом був викритий правоохоронцями. 
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 
 
Перевіряється факт причетності чоловіка до співпраці з окупантами. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Дергачівського районного суду Харківської області обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство декількох осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
 
Нагадаємо, патрульні Харкова врятували людей з палаючого будинку.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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