02.12.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині знайшли будинки, в яких окупанти ховали накрадені речі

Поліцейські знайшли різну побутову техніку, меблі, парасольки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

Повідомляється, що під час своєї роботи слідчі знайшли будинки в смт Вільча на Харківщині, в які військовослужбовці рф зносили крадене майно.

Правоохоронці знайшли в будинках велику кількість побутової техніки, крадені меблі, шампури та парасольки. Також, в гаражі був знайдений викрадений багі.

Слідчими та криміналістами під час огляду було вилучено слідову інформацію.

Окупанти так швидко тікали з Харківщини, що не встигли забрати награбоване майно.

“Розшукуємо росіян-крадіїв та справжніх володарів знайденого – якщо у вас викрали вказане майно росіяни, звертайтесь до найближчого відділу поліції”, – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік ледве не спалив односельців на очах у дітей.