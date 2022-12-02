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02.12.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині знайшли будинки, в яких окупанти ховали накрадені речі

Поліцейські знайшли різну побутову техніку, меблі, парасольки.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що під час своєї роботи слідчі знайшли будинки в смт Вільча на Харківщині, в які військовослужбовці рф зносили крадене майно.
 
Правоохоронці знайшли в будинках велику кількість побутової техніки, крадені меблі, шампури та парасольки. Також, в гаражі був знайдений викрадений багі.
 
Слідчими та криміналістами під час огляду було вилучено слідову інформацію.
 
Окупанти так швидко тікали з Харківщини, що не встигли забрати награбоване майно.
 
“Розшукуємо росіян-крадіїв та справжніх володарів знайденого – якщо у вас викрали вказане майно росіяни, звертайтесь до найближчого відділу поліції”, – зазначив Болвінов.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік ледве не спалив односельців на очах у дітей.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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